الدولار يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

الثلاثاء، 27-02-2024
02:12 م
عاد سعر الدولار
في السوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة- للارتفاع مجددا خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين بشكل مفاجئ بعد الانخفاض الحاد على مدار آخر 3 أيام تزامنا مع إعلان تفاصيل مدينة رأس الحكمة، بحسب مراقبين.
وبحسب المراقب، ارتفع سعر الدولار
بالسوق الموازية إلى نحو 50 جنيها مقارنة بنحو 48 جنيها خلال تعاملات أمس وهو ما أرجعه إلى استمرار أزمة النقد الأجنبي في البنوك وعدم قدرتها على تدبير دولار.
وجاء ارتفاع الدولار بعد أن انخفض بنحو 16 جنيها خلال آخر 3 أيام نزولا من مستوى 63.5 جنيه نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بعد انتشار حالة من التفاؤل بتوقيع صفقة استثمارية كبرى بين مصر
والإمارات للاستثمار في مدينة رأس الحكمة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجمعة توقيع صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس المال يبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.
وتواجه مصر
أزمة كبيرة في نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج نحو 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة التي يطلق عليها الأموال الساخنة لسرعة خروجها- المتمثلة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية- خلال النصف الأول من 2022.
وبلغت فجوة سعر الدولار
في السوق الموازية والموازية قبل الانخفاض الكبير في الدولار على مدار آخر 3 أيام أكثر من الضعف حيث يتداول داخل القطاع المصر
في قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.