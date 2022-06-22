الدولار يسجل 18.79 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء، 22-06-2022
01:24 م
ينشغل الكثيرين بمتابعة تحركات أسعار الدولار
على مدار
اليوم، خاصة بعد قرار المجلس الفيدرالي الامريكي الاخير بشأن رفع نسبة الفائدة
0.75% أي معدل 75نقطة.
وسجل سعر الدولار
خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 22
يونيو 2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق العاملة بالبورصات المصرية، حيث جاءت
التعاملات البنكية لصباح اليوم لسعر شراء الدولار
مقابل الجنيه
عند 18.71 جنيها
وسجل سعر بيع الدولار
مقابل الجنيه
18.79 جنيها.
سجل سعر الدولار
الأمريكي في البنك الأهلي المصري عند
18.71 للشراء و18.77 للبيع.
سعر الدولار
في بنك أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار
الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي عن
18.74 للشراء 18.79للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وصل سعر الدولار
الأمريكي في بنك مصر إلى 18.71 للشراء
و18.77 للبيع.
سعر الدولار
في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك كريدي أجريكول اليوم 18.72
للشراء 18.79للبيع.
سعر الدولار
في بنك العربي الأفريقي الدولي
بلغ سعر الدولار
الأمريكي في بنك العربي الأفريقي الدولي
الآن 18.69للشراء و18.79للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك المصرف المتحد
بلغ سعر الدولار
اليوم في المصرف المتحد 18.71 للشراء
و18.79 للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدولار
الأمريكي الآن في بنك الكويت الوطني
18.69 للشراء و18.79للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي التجاري
وصل سعر الدولار
الآن في أبوظبي التجاري 18.69للشراء
و18.79 للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي المتحد
بلغ سعر الدولار
في بنك الأهلي المتحد الآن 18.73للشراء
و18.79 للبيع.
سعر الدولار
الآن في بنك البركة
سجل سعر الدولار
الآن انخفاضا جديدًا في بنك البركة إلى
18.73للشراء و18.79للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني
بلغت سعر الدولار
الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 18.69
للشراء و18.79للبيع.
سعر الدولار
في بنك بلوم
وصل سعر الدولار
اليوم في بنك بلوم 18.69 للشراء و18.79
للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
بلغت سعر الدولار
الأمريكي الآن في بنك الإسكندرية 18.73
للشراء و18.79للبيع
سعر الدولار
اليوم في بنك قناة السويس
بلغت سعر الدولار
الأمريكي في بنك قناة السويس
18.69للشراء و18.79للبيع.
سعر الدولار
في بنك بلوم
سجل سعر الدولار
الأمريكي في بنك بلوم 18.69 للشراء
و18.79 للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر إيران
سجلت سعر الدولار
الأمريكي في بنك مصر إيران 18.74للشراء
و18.79 للبيع.