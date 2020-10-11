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الدولار يستفيق ويرتفع أمام الجنيه اليوم الأحد
 
الأحد، 11-10-2020 04:17 م
استفاق سعر الدولار اليوم الأحد، حيث حقق ارتفاعًا ملحوظًا بعد أسابيع من التراجع أمام الجنيه.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم.


وعلى الرغم من هذا استقر السعر في بنوك أخرى.


وسجل سعر الدولار ارتفاعًا بقيمة قرش واحد في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة استقر سعر  العملة الخضراء عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.


وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

 

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