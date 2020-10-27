الدوحة تكشف عن حجم استثمارات ألمانيا في قطر

الثلاثاء، 27-10-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف رئيس غرفة قطر
، الشيخ
خليفة بن جاسم آل ثاني ، عن أن حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا
وصل إلي حوالي
100 مليار يورو .
و أشار أثناء مداخلته
في اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي و مجلس الإدارة و الجمعية العامة لغرفة التجارة و
الصناعة العربية الألمانية إليأن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام
الماضي بلغت حوالي 44.3 مليار يورو صادرات عربية إلي ألمانيا
.
جدير بالذكر أن الاجتماع عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة بيتر رامزاور رئيس
غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية و عبد العزيز المخلافي الأمين العام
للغرفة .