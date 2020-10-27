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الدوحة تكشف عن حجم استثمارات ألمانيا في قطر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال

كشف رئيس غرفة قطر ، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، عن أن حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا وصل إلي حوالي 100 مليار يورو .
و أشار أثناء مداخلته في اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي و مجلس الإدارة و الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة العربية الألمانية إليأن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي بلغت حوالي 44.3 مليار يورو صادرات عربية إلي ألمانيا .  
جدير بالذكر أن الاجتماع عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية و عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة .
 

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