الدقيقة.. بـ 70 جنيهًا. ضبط امرأتين تعرضان أنفسهما لممارسة الرذيلة

الثلاثاء، 17-10-2023
01:14 م
تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط ربة منزل وكوافيرة تقيمان في محافظة الشرقية حال تواجدهما في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وعرض أنفسهما على راغبي المتعة الحرام من الرجال وممارسة الدعارة
دون تمييز بمقابل مالي وقدره 4000 جنيه.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا للعقيد محمود صبرى زاهر، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بضبط المتهمتين.
وتبين أن المتهمتين "م.م"، 47 سنة، ربة منزل، و"غ.ص"، 43 سنة، كوافيرة، وتقيمان بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان في محافظة الشرقية، حال تواجدهما في شارع الجمهورية بدائرة القسم لقيامهما بعرض أنفسهما على راغبي المتعة الحرام من الرجال وممارسة الدعارة
بدون تمييز بمبلغ 4000 جنيه، بما يعادل 70 جنيهًا فى الدقيقة الواحدة.
حرر عن ذلك المحضر رقم 18013 جنح قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.