الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

الثلاثاء، 27-09-2022
03:53 م
كشف الإعلامي أحمد موسى
، تفاصيل محاولة جماعة الإخوان
، التحريض على اغتيال
4 إعلاميين
مصريين.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية
"صدى البلد"، إن إعلام التنظيم الإرهابي نقل كلاما مقتطعا عن الإعلامي
نشأت الديهي، معلقا: "دي عادة إعلام الإخوان
يقتطعوا الكلام".
وأضاف "موسى": "ممدوح حمزة الهارب من مصر وعليه أحكام
قضائية، علَّق على ما نشره إعلام التنظيم الإرهابي، وقال (الواد ده نهايته هتصعب
على الكافر)"، وتابع: "أحد المعلقين على منشور ممدوح حمزة كفر نشأت
الديهي وبالتالي يستبيحوا دماءه".
وطرح موسى سؤالا: "هل ما قاله ممدوح حمزة يعد تحريضا على القتل ضد
الإعلامي نشأت الديهي؟".
وأردف موسى: "ياسر حجازي من إرهابي كرداسة
، يدعو إلى قتلي وقتل نشأت
الديهي ومحمد الباز ومصطفى بكري.. إحنا نتصدى للدفاع عن الشعب المصري والدولة
المصرية والجيش والشرطة والقضاء، ولا نحمل سلاحا وموقفنا واضح ولن نتراجع عنه، ولن
نخاف من الرعب والتهديد، وموقفنا هو الدولة المصرية وسنظل ندافع عنها لآخر نفس..
سلاحنا القلم واللسان".