الأحد 10 نوفمبر 2024
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تخفيض سعر الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

خديجة ترد على سؤال القاضي لمعرفة سبب طلبها الخلع: ما فعله مع أمي صادم!

"الخائنة والعشيق الستيني".. اتفقا على إنهاء حياة الزوج ودفنه في غرفة النوم

لأغرب سبب.. أول ظهور لقاتـ.ـل طليقته وهذا ما فاجأ به المحكمة

أسعار النفط عام 2024 – ماذا يمكن أن نتوقع لعام 2025؟ تحليل من خبراء Seekapa

تصالح حسين الشحات ومحمد الشيبي في حفل "دير جيست"

فيديو غريب.. مدرب يضرب لاعبه بعد حصوله على كارت أحمر

خبير اقتصادي يكشف كم سيصل سعر الدولار قبل انتهاء 2024

ماذا قالت حماس عن غلق مكتبها في قطر وطرد قيادتها؟

علاقة بين أمه وعمه السبب.. سفـ.ـاح الغربية يكشف كيف تخلص من 4 سيدات

"الدستورية" تكشف موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في "الإيجار القديم"

1553041_0
ا
الأحد، 10-11-2024 12:55 ص

عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من  المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"

  وتابع "شبل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد  التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر.

إقرأ ايضا

5126518301713619120

خديجة ترد على سؤال القاضي لمعرفة سبب طلبها الخلع: ما فعله مع أمي صادم!

images

"الخائنة والعشيق الستيني".. اتفقا على إنهاء حياة الزوج ودفنه في غرفة النوم

Capture

لأغرب سبب.. أول ظهور لقاتـ.ـل طليقته وهذا ما فاجأ به المحكمة

أخبار متعلقة

ن

جريمة بولاق..الإيجار القديم ينهي حياة رجل ويضع شقيقه في العناية المركزة