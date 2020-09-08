الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

الثلاثاء، 08-09-2020
05:47 م
أحمد سالم
عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لعرض خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا
.
وجاءت أبرز القرارات:
العام الماضي كان استثنائي، مصر استطاعت عبور الأزمة بشكل كبير مقارنة بالعديد من الدول.
الدراسة 17 أكتوبر المقبل في مدارس مصر، والدولية ستبدأ مبكرًا في 15 سبتمبر.
عن الحضور والدراسة سيكون خاصًا بكل مدرسة ووضعها الخاص، فكل مدرسة مختلفة في نوعية التعليم
، ووفقًا لعدد الفصول، سنضع ضوابط على كل مدرسة الالتزام بها.
هناك طرق دعم للطلاب في كل المستويات وإن من يمتلك الإنترنت في المنازل، يمكنه الاستفادة من القنوات التعليم
ية، ومنصة المكتبة الإلكترونية، ومنصة البث المباشر.
ومن لا يمتلك الإنترنت يمكن التوجه للمدرسة والاستفادة من كل الإمكانيات، وذلك للمراحل الابتدائية من الرابعة الابتدائي حتى السادس الابتدائي.
على كل المديريات وكل مدير مدرسة، إرسال كل الجداول بالحضور للطلاب، وإن الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة، سنمنحهم العديد من الصلاحيات وتمويل لتقوية المدرسة.
تمت إضافة كتاب (القيم واحترام الآخر) للصف الثالث الابتدائي، وتمت إضافة كتاب «بناء الشخصية الوطنية» للصف الأول الثانوي.
الثانوية العامة القديمة انتهت، بينما لا يوجد عنصر بشري في الثانوية العامة الجديدة.
هناك تكافؤ للفرص في النظام الجديد، الذي لن يسمح بالغش أو التسريب.
النظام الجديد للثانوية العامة يمكن خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.
أسئلة الثانوية العامة المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.
ستكون هناك أربعة نماذج امتحانات متساوية الصعوبة، والتصحيح إلكترونى مباشرة.
هناك مجموعة من الأفلام التعليم
ية التي سيتم طرحها لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية.
ليس هناك أي إلغاء لأخذ الغياب والحضور أو درجات السنة، فجميع تلك الأمور سارية، لأن هذا العام هو عام دراسي عادي.
«أبلكيشن» على غرار أبلكيشن «أوبر»، سيكون للطلاب من خلاله فرصة لإرسال أي سؤال عن المناهج الدراسية وسيتم الرد عليه من قِبل أستاذ أو مجموعة من الأساتذة.
هناك اقتراحًا لحضور الطلاب لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، في مدارس الفترة الواحدة، بأن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء بفترات مختلفة على حسب كل مدرسة، على أن يذهب الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي، أيام السبت والإثنين والأربعاء.
حضور الطلاب في المرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لكل صف له يومان في الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب في هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومين في الأسبوع، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.
المرحلة الاعدادية سيتم تقسيمهم 3 مجموعات كل مجموعة ستحضر يومين «السبت والثلاثاء ،الأحد والأربعاء ،الاثنين والخميس»، ومصادر التعلم لهم سيتم اتاحة المناهج لجميع المواد على القنوات التعليم
ية، وعبر الانترنت عبر منصة البث المباشر ومكتبة الكتب التفاعلية ومكتبة الدروس الالكترونية الجديدة ومنصة ادمودو، أما المرحلة الثانوية سيكون الحضور يومين أسبوعيا وهم الأوفر حظًا لامتلاكهم التابلت ومنصة التعلم عبر بنك المعرفة ومنصة البث المباشر ومنصة الدروس الالكترونية والمكتبة الالكترونية.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
، الثلاثاء، قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليم
ية ما عدا طلاب النظام الجديد.
وتضمنت القائمة أن مصادر التعلم، هي: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.