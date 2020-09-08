الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة ثالث ضحية بالطاعون في منغوليا

مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب ثلاثيني بسوهاج

رد صادم من مراسل «رويترز» على طلب «ترامب» خلع القناع

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

«حدوث تشققات».. حقيقة قرب انهيار خزان سوداني بسبب الفيضان

بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

المستشارة تتهم الضابط بالتحرش بها ..ومحاميها:«طالت يده صدرها»

«رقم 150».. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا سارًا

الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة
التعليم
الثلاثاء، 08-09-2020 05:47 م أحمد سالم
عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لعرض خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا.

وجاءت أبرز القرارات:

العام الماضي كان استثنائي، مصر استطاعت عبور الأزمة بشكل كبير مقارنة بالعديد من الدول.

الدراسة 17 أكتوبر المقبل في مدارس مصر، والدولية ستبدأ مبكرًا في 15 سبتمبر.

عن الحضور والدراسة سيكون خاصًا بكل مدرسة ووضعها الخاص، فكل مدرسة مختلفة في نوعية التعليم، ووفقًا لعدد الفصول، سنضع ضوابط على كل مدرسة الالتزام بها.

هناك طرق دعم للطلاب في كل المستويات وإن من يمتلك الإنترنت في المنازل، يمكنه الاستفادة من القنوات التعليمية، ومنصة المكتبة الإلكترونية، ومنصة البث المباشر.

ومن لا يمتلك الإنترنت يمكن التوجه للمدرسة والاستفادة من كل الإمكانيات، وذلك للمراحل الابتدائية من الرابعة الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

على كل المديريات وكل مدير مدرسة، إرسال كل الجداول بالحضور للطلاب، وإن الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة، سنمنحهم العديد من الصلاحيات وتمويل لتقوية المدرسة.

تمت إضافة كتاب (القيم واحترام الآخر) للصف الثالث الابتدائي، وتمت إضافة كتاب «بناء الشخصية الوطنية» للصف الأول الثانوي.

الثانوية العامة القديمة انتهت، بينما لا يوجد عنصر بشري في الثانوية العامة الجديدة.

هناك تكافؤ للفرص في النظام الجديد، الذي لن يسمح بالغش أو التسريب.

النظام الجديد للثانوية العامة يمكن خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.

أسئلة الثانوية العامة المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.

ستكون هناك أربعة نماذج امتحانات متساوية الصعوبة، والتصحيح إلكترونى مباشرة.

هناك مجموعة من الأفلام التعليمية التي سيتم طرحها لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية.

ليس هناك أي إلغاء لأخذ الغياب والحضور أو درجات السنة، فجميع تلك الأمور سارية، لأن هذا العام هو عام دراسي عادي.

«أبلكيشن» على غرار أبلكيشن «أوبر»، سيكون للطلاب من خلاله فرصة لإرسال أي سؤال عن المناهج الدراسية وسيتم الرد عليه من قِبل أستاذ أو مجموعة من الأساتذة.

هناك اقتراحًا لحضور الطلاب لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، في مدارس الفترة الواحدة، بأن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء بفترات مختلفة على حسب كل مدرسة، على أن يذهب الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي، أيام السبت والإثنين والأربعاء.

حضور الطلاب في المرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لكل صف له يومان في الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب في هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومين في الأسبوع، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.

المرحلة الاعدادية سيتم تقسيمهم 3 مجموعات كل مجموعة ستحضر يومين «السبت والثلاثاء ،الأحد والأربعاء ،الاثنين والخميس»، ومصادر التعلم لهم سيتم اتاحة المناهج لجميع المواد على القنوات التعليمية، وعبر الانترنت عبر منصة البث المباشر ومكتبة الكتب التفاعلية ومكتبة الدروس الالكترونية الجديدة ومنصة ادمودو، أما المرحلة الثانوية سيكون الحضور يومين أسبوعيا وهم الأوفر حظًا لامتلاكهم التابلت ومنصة التعلم عبر بنك المعرفة ومنصة البث المباشر ومنصة الدروس الالكترونية والمكتبة الالكترونية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليمية ما عدا طلاب النظام الجديد.

وتضمنت القائمة أن مصادر التعلم، هي: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.

إقرأ ايضا

Capture

وفد دولة إفريقية يزور إسرائيل سرًا

القوات المسلحة

مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

مـأساة.. حاول إنقاذ أخيه من الغرق فلقيا مصرعهما معًا

 

أخبار متعلقة

السيسي وتاج الدين

مستشار الرئيس يكشف خطة الدولة لعودة الطلاب للمدارس

الزوج والزوجة

بعد أن ماتت الزوجة بكورونا.. الزوج يعتذر عن المعلومات المضللة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف السبب وراء عودة صلاة الجمعة

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بوتين يكشف حالة ابنته الصحية بعد جرعة كورونا

بوتين يكشف حالة ابنته الصحية بعد جرعة كورونا