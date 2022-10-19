«الداخلية» تنشر صورة قاتل فتاة بورسعيد: اعترف بقتلها لهذا السبب

الأربعاء، 19-10-2022
10:55 ص
أصدرت وزارة الداخلية
، بياناً بشأن جريمة قتل "فتاة بورسعيد
" خلود درويش، التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة.
ونشرت الوزارة بيانها عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، وأرفقته
بصورة مموهة للمتهم، كاشفةً عن أنه اعترف بجريمته.
ونوه البيان بأن مَن أبلغ الجهات المعنية بالجريمة هو شخص مقيم في دائرة
قسم شرطة "بور فؤاد أول" في محافظة بورسعيد، وكشف عن أنه عثر على جثمان
ابنة شقيق زوجته داخل مسكنها.
وأفاد البيان بأن الجهات الأمنية بادرت إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات
اللازمة لضبط المشتبه به، حتى اكتشفت أنه يعمل في أحد المصانع مع المجني عليها،
ويقيم في محافظة الدقهلية.
ومن ثم، ألقت الشرطة القبض على المتهم بعد تقنين إجراءات ضبطه، وفي أثناء
استجوابه قال إنه خطب المجني عليها، واعترف بجريمته بدافع الانتقام، بعد نشوب
خلافات بينهما، وختم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".