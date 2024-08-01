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الداخلية تكشف مفاجأة عن فيديو الطالب و"سيدة السويس" الذي أثار ضجة

حك
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الخميس، 01-08-2024 01:46 م


كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر شخصًا يدخل شقة إحدى السيدات عقب خروجهما من المصعد وبحوزته سلاح أبيض في أحد العقارات بالسويس، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين.

 

وأكدت مديرية أمن السويس أنها لم تتلقَ بلاغًا بهذا الشأن في البداية. وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو.

 

وأوضحت السيدة، خلال التحقيقات، أنها تعرضت لمحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص، الذي كان يحمل سكينًا.

 

وأضافت أنها استغاثت بالفرار، لكنها لم تبلغ الشرطة في ذلك الوقت بعد أن علمت لاحقًا أن الشخص المعني هو جارها.

 

وأشارت إلى أن صديقتها هي من قامت بنشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين.

 

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الشرطة من ضبط الطالب المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

 

كما أرشد عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في الحادث.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب، وفتح تحقيقات موسعة في الواقعة.

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