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الداخلية تكشف مفاجأة عن "سحر مؤمن زكريا" في مقابر مجدي عبدالغني

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الإثنين، 30-09-2024 10:54 ص

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات ، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب  مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

 

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/ مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب/ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار تكثيف الجهود لضبط  المتهم الهارب.

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