الداخلية تكشف تفاصيل عملية نصب على المواطنين في مجال بيع الوحدات السكنية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة تخصص في عمليات النصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

أسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام المتهم بإنشاء شركة مقاولات وهمية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حيث قام بالإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرض وحدات سكنية مزعومة للبيع.



وبناءً على ذلك، تمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين، واستولى على مبالغ مالية منهم مقابل عقود مزورة تخصيص وحدات سكنية لهم. وبعدها، أغلق مقر الشركة واختفى عن الأنظار.

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم. وعثر بحوزته على عدة عقود فارغة البيانات لبيع وحدات سكنية، وأكلاشيه خاص بالشركة، بالإضافة إلى عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني من بنوك مختلفة وجهازي حاسب آلي يحتويان على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.