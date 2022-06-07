الداخلية تفجر مفاجأة عن الفتاة المتغيبة: هربت للزواج من عشيقها

الثلاثاء، 07-06-2022
09:57 ص
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع
التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة فى
العثور على ابنته (طالبة) المتغيبة عقب خروجها لأداء الإمتحانات وعدم عودتها
لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من
(ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتغيب الفتاة
المشار إليها وأقرت بأن المتغيبة
ابنتها بالتبنى".
وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة
تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت
المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها فقامت
بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل (أحد الأشخاص – مقيم
بمحافظة الشرقية) لعدم إتمامها السن القانونى "تم ضبطه" ، وبمواجهته أيد
ما سبق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة
التحقيق.