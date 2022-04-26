الداخلية تعلن الفئات الممنوعة من «حج القرعة» هذا العام

الثلاثاء، 26-04-2022
01:30 م
بدأت وزارة الداخلية
قبول طلبات التقدم لحج القرعة
لهذا
العام من 24 أبريل الجاري وتنتهي في 6 مايو المقبل، محددة عدة فئات محظورة من
التقديم.
والممنوعون من التقديم لحج القرعة
هم:
- من سبق له أداء فريضة الحج
- أن يكون معافى من الأمراض
التي حددتها وزارة الصحة
- مرضى الفشل الكلوي - مرضى تليف الرئة
- مرضى الأورام للمراحل المتقدمة - الحالات المتقدمة لأمراض
القلب والأوعية
الدموية
- حالات التليف الكبدي المتقدم
- الأمراض
النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة
واشترطت الوزارة للتقديم كما يشترط استكمال التحصين
بالجرعات الأساسية "جرعتين على الأقل" للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد
19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك
التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة، مع التنبيه على الحاج بالإحتفاظ بأصل الشهادة
لإصطحابها معه أثناء السفر.
ويمكنت معرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة بالضغط على
الرابط (https://bit.ly/3Mql12k).