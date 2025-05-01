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الداخلية تضبط نجل رجل أعمال سبّ فتاة وهددها بنفوذ والده

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الخميس، 01-05-2025 06:52 م

 

 

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية، ظهر خلاله حديث لفتاة تتهم شابًا بتهديدها وادعاء نفوذ والده.

 

وتبين أن قسم شرطة أول المحلة بالغربية تلقى بلاغًا من فتاة مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتهديد والسب من شاب، أثناء تواجده برفقة أصدقائه أسفل مسكنها، حيث كانوا يتحدثون بصوت مرتفع، فطالبتهم بالتزام الهدوء وهددت بإبلاغ الشرطة.

 

وأوضحت أن الشاب ردّ عليها بالإهانة وسبّها، وادعى أن والده "شخص نافذ"، محاولًا ترهيبها وإجبارها على التراجع.

 

وبعد الفحص، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طالب، نجل مالك مصنع ملابس جاهزة، ومقيم بدائرة القسم.

 

وبمواجهته، اعترف بحدوث مشادة بينه وبين الفتاة، وأقر بادعائه الكاذب بنفوذ والده بهدف منعها من تقديم بلاغ ضده، وأكد أنه قدّم اعتذارًا لها رفقة والده.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق.

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