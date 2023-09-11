الداخلية: القبض على مصور فيديو شراء الدولارات في شوارع الجيزة وتكشف مفاجأة

الإثنين، 11-09-2023
11:22 ص
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
، القبض على شاب لقيامه بتصوير مقطع فيديو زعم فيه انتشار عمليات لشراء الدولارات بالجيزة
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رصدت المتابعة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإجراء عمليات بيع وشراء لعملات أجنبية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة
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وبالفحص، أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم سائق و4 أشخاص يعمل طرفهم "يحملون جنسية إحدى الدول".
وبمواجهة السائق، قرر بأن المبالغ المالية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ثمن شراء الأشخاص سالفى الذكر "الذين يعمل طرفهم" لبعض المأكولات من أحد المطاعم، وباستدعاء صاحب المطعم أيد ما جاء بأقوال السائق.
وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لنشره أخبار كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.