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الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

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الثلاثاء، 15-06-2021 12:35 م

فجرت وزارة الداخلية السعودية، مفاجأة بشأن الفيديو الذي نشرته مواقع محلية تظهر وقوف امرأة أمام شاب قيل أنها طعنته في الشارع بينما كانت الدماء تسيل منه ولا يتحرك.
وأعلن سناب وزارة الداخلية، عن إيقاف مواطنين بعد ظهور رجل ملقى على الأرض في وجود امرأة.
وقال سناب وزارة الداخلية:”إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة”.
وأضاف:”فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس وهو بصحة جيدة”.
وأوضح:”جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.
 

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