الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

الثلاثاء، 15-06-2021
12:35 م
فجرت وزارة الداخلية السعودية
، مفاجأة بشأن الفيديو الذي
نشرته مواقع محلية تظهر وقوف امرأة أمام شاب
قيل أنها طعن
ته في الشارع بينما كانت
الدماء تسيل منه ولا يتحرك.
وأعلن سناب وزارة الداخلية
، عن إيقاف مواطنين بعد ظهور رجل
ملقى على الأرض في وجود امرأة.
وقال سناب وزارة الداخلية
:”إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول
بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة”.
وأضاف:”فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة، واتضح
أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة
طفيفة في الرأس وهو بصحة جيدة”.
وأوضح:”جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية
وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.