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هيئة المساحة:

الخميس بعد القادم أول أيام شهر رمضان

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مدفع رمضان
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الإثنين، 13-03-2023 11:36 ص

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة بوزارة الري، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تجريها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان من عام  1444 هجريا.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة بوزارة الري، أنه طبقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م يوم الرؤية، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 

وتابع: ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 8 - 11 دقيقة.

 

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، بمدد تتراوح بين 3 - 16 دقيقة، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 - 2 دقيقة، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

 

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكيًا يوم الخميس 23/3/2023م، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.

 

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