الخطوط السعودية تزف هذه البشرى

الأربعاء، 16-09-2020
01:47 م
عبد القادر وحيد
أعلنت
الخطوط السعودية
، أنه لا يتطلب إجراء فحص تحليل
" PCR للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات
.
وبحسب
ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد قالت الخطوط السعودية
، إنه بحسب إفادة القسم المختص
بأنه لا يتطلب إجراء فحص " PCR" للأطفال أقل
من 6 سنوات
.
وأضافت
أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقا للتوجيهات.
وتابعت:
إن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يوما، حيث سيتم السماح
للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر الجاري.
وبحسب
التوجيهات أيضا، فسوف يتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم
الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بحوالي شهر.