الخطوط السعودية تزف هذه البشرى

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الأربعاء، 16-09-2020 01:47 م عبد القادر وحيد
أعلنت الخطوط السعودية، أنه لا يتطلب إجراء فحص تحليل " PCR للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد قالت الخطوط السعودية، إنه بحسب إفادة القسم المختص بأنه لا يتطلب إجراء فحص " PCR" للأطفال أقل من 6 سنوات.
وأضافت أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقا للتوجيهات.
وتابعت: إن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يوما، حيث سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر الجاري.
وبحسب التوجيهات أيضا، فسوف يتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بحوالي شهر.

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