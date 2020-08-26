الخريف قادم.. الديهي: احذروا كورونا تطل برأسها علينا جميعًا

حذر الإعلامي نشأت الديهي، المواطنين من التراخي واعتبار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) قد انتهى، مؤكدًا: "انتبهوا فالأزمة الخاصة بكورونا تطل برأسها علينا جميعًا".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فترة تغير الفصول تزيد من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، موجهًا النصح للمواطنين بممارسة حياتهم الطبيعية لكن بحذر.



وعن دور الدولة، أكد أن أجهزة الدولة المختلفة على رأسها وزارة الصحة، تعيد أزمة كورونا في بؤرة الاهتمام من جديد.

