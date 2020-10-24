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الحوثي يقصف مستشفى لعلاج السرطان في اليمن

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الحوثي يقصف مستشفى لعلاج السرطان في اليمن
 
السبت، 24-10-2020 09:52 م الطيب حسين
استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، بالقصف المدفعي، مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر حسب “العربية.نت”، بأن القصف الذي استهدف مستشفى “الأمل” لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه في حصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.


كما أوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي مرافق طبية في تعز، حيث تعرض القطاع الصحي في المحافظة لعدة هجمات من قبل الحوثيين بشكل مباشر ومتعمد، مما أثر على الوضع الصحي، وجعله يزداد سوءا يوما بعد آخر، وفق تقارير حقوقية.

وفي آخر جرائمها، استهدفت ميليشيات الحوثي مستشفى الجذام بمدينة تعز بقذيفتين ما تسبب في إصابة ثلاثة من المرضى، وهو ما اعتبره تحالف حقوقي “جريمة حرب وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، وأكد أنها تعكس مدى “إفلاس ميليشيات الحوثي وسقوط قيمها الإنسانية”.


 

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