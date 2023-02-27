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الحمامات فيها كاميرات.. رنا سماحة ترد على التجاوزات الأخلاقية في ستار أكاديمي

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رنا سماحة
Native
Teads
الإثنين، 27-02-2023 12:29 م

 

عاد الحديث مجددا عن "تجاوزات أخلاقية" في البرنامج الشهير "ستار أكاديمي"، والذي قدم لدورات عدة في سنوات سابقة.

 

وردّت المغنية رنا سماحة على الفنانة المعتزلة زيزي عادل، ونفت تماماً صحة ما قالته عن حدوث "تجاوزات أخلاقية".

 

وأكدت رنا سماحة أن البرنامج يضم مواهب من ثقافات مختلفة في طريقة الملابس والتعامل، وقالت إن "الإنسان هو اللي بيجبر اللي أمامه على طريقة التعامل".

 

وخلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، قالت إنها لم تشاهد أي تجاوزات في برنامج "ستار أكاديمي"، وأضافت: "أحيانًا تكون هناك ثقافات مختلفة في طريقة الملابس والتعامل".

 

واعتبرت رنا سماحة تصريحات زميلتها المعتزلة زيزي عادل عن برنامج "ستار أكاديمي" مجرد رأي فردي بحت، وليس في وقته أو سياقه الصحيح.

 

وكشفت المطربة المعتزلة زيزي عادل عن كواليس صادمة لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي".

 

قالت الفنانة المعتزلة زيزي عادل إن الزمن لو عاد بها لن تشارك في برنامج ستار أكاديمي الذي كان سببا رئيسيا في شهرتها.

 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر" الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز: "لو عاد بي الزمن مكنتش هروح لأن تغيير فكري وتقربي من ربنا يخليني أقول ياريتني معملتهاش".

 

وبسؤالها عن وجود كاميرات في كل مكان بالبرنامج، قالت زيزي عادل: "الحمامات كان فيها كاميرات أمام الأحواض والمرايات، ودي حاجة بتضايق، وأول كام يوم كنت حاسة اني متراقبة".

 

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