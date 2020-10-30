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"الحلم الإفريقي" تُوزع "حلاوة المولد" على الجاليات الإفريقية بمصر (صور)

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"الحلم الإفريقي" تُوزع "حلاوة المولد" على الجاليات الإفريقية بمصر (صور)
 
الجمعة، 30-10-2020 04:40 م
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، أطلقت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، مبادرة "كلنا واحد"، لتوزيع "حلاوة المولد" على السفارات والجاليات الإفريقية وكذلك أيضا الغير قادرين ومحدودي الدخل من المصريين، بمشاركة عدد من الجهات ورجال الأعمال. 

ووزعت المؤسسة خلال اليومين الماضيين أكثر من 500 عبوة حلوى احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف على عدة سفارات إفريقية، على رأسها مالاوي والكاميرون، وأيضا على بعض الجاليات الإفريقية والمصريين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك ضمن مبادرات وأنشطة عديدة تستهدف المؤسسة بها المجتمع الإفريقي في مصر، بالإضافة إلى الاحتفال مع الطلبة الأفارقة المغتربين في القاهرة. 

ودعت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الإفريقية 2063، إلى ضرورة التعاون لدعم الجاليات الإفريقية من خلال مبادرات وأنشطة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا الهدف هو أحد أولويات عمل المؤسسة منذ انطلاقها. 

وأشارت عاطف إلى أن مبادرة توزيع "حلاوة المولد" على الجاليات والسفارات الإفريقية بمشاركة رجلي الأعمال الدكتور سعد القاضي والدكتور خالد محمد تعد احتفالا مع الجاليات الإفريقية ومحاولة لمشاركتهم الاحتفالات المصرية والعربية، مؤكدة استمرار أنشطة المؤسسة في الدعم بكافة السبل. 

ووجه سفراء الدول الإفريقية في مصر الشكر للمؤسسة لدورها في التقريب بين الشعوب ومشاركة الاحتفالات المصرية والعربية، مؤكدين استمرار التعاون مع المؤسسة لخدمة الجاليات الإفريقية.



 

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