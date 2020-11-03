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الحكومة: هذا الشيء يحول دون الوصول إلى الموجة الثانية من كورونا

نادر سعد
نادر سعد
 
الثلاثاء، 03-11-2020 12:28 ص المصريون ـ متابعات
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الوضع الوبائي الآن لـفيروس كورونا  لم يعد يحتمل المراقبة لفترة أطول ولذا عقد اجتماع اليوم الخاص بلجنة كورونا لسببين رئيسين أولهما مايتعلق بالوضع في أوروبا التي تعاني الآن من موجة شرسة من الكورونا والأعداد أكبر بكثير من الموجة الأولى حيث حققت الدول أرقام قياسية لم تحققها في الموجة الأولى والأمر الثاني المواطن المصري بدأ يتسلل لهم إحساس بأن أزمة كورونا انتهت ولم يعد لديهم اكتراث بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
واستطرد  في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً "عدم الالتزام بارتداء الكمامة قد يؤدي إلى دخول مصر إلى الموجة الثانية، وزيادة الإصابات، وقد تخرج الأمور عن السيطرة لا قدر الله" مشيرًا إلى أن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة مع زيادة الإصابات ستكون شبيه بالإجراءات التي حدثت مع الموجة الأولى من خلال الإغلاق المبكر للمحلات التجارية، وخلافه. ولفت إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية تصل لـ4آلاف جنيه، مضيفًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة تطبيق هذه العقوبة وضبط المخالفين ابتداءً من صباح باكر. 
وأشار إلى أن هناك وفرة في الكمامات بصورة كبيرة تفوق احتياجات السوق المصري، وأسعار الكمامات انخفضت بصورة كبيرة، معقبًا: "في عروض تشتري واحدة تاخد التانية مجانًا، والأسعار تبدأ من 2 جنيه.
وأضاف أن المستلزمات الطبية متوفرة بكميات كافية في المستشفيات، ولكن يجب التزام المواطن هو الذي يحول دون الوصول إلى الموجة الثانية من كورونا.
 

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