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الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

سعد
 
الأربعاء، 26-08-2020 09:26 م الطيب حسين
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أرقام فيروس كورونا المستجد، بدأت بالفعل في الارتفاع، وهو توجه سلبي لم نكن نرغب في الوصول إليه، لا سيما أن الناس بات لديهم ثقة زائدة وزائفة بشأن انتهاء الوباء.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء، أعطى تعليمات مشددة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين أن فيروس كورونا ما زال موجودًا والخطر قائمًا، وأن الوضع مقلق، ولا بد أن يشعر المواطن بذلك.

واستكمل أن المواطن بدأ يستهين بكورونا والإجراءات الاحترازية، موضحًا أن عدد المصابين اليوم يتجاوز 200 حالة، ومن يتم ضبطه دون كمامة سيحرر ضده محضرًا ويغرم 4000 جنيه، وهناك إجراءات مشددة على المدن الساحلية، واعتبارًا من اليوم تكون هناك حملات تشديد ورقابة صارمة، للحد من انتشار الوباء، لتجنب العودة للارتفاع الكبير في الإصابات الذي وصل لقرابة 2000 حالة في بعض الأيام سابقًا.

واستطرد نادر سعد، أن لجنة إدارة الأزمات، هي من تحسم العودة للإجراءات المشددة والإغلاق الذي تم تنفيذه أثناء الارتفاع الكبير في الإصابات، ولكن هذا الأمر سابق لأوانه، ويتم عقد اجتماعًا ومراجعة الأمر بشأن هذا القرار حال الحاجة إليه.

واختتم أن كل ما هو مصري أو غير مصري، قادم إلى مصر، عليه إحضار شهادة PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، على أن تكون هذه الشهادة صادرة منذ 3 أيام من لحظة دخوله الطائرة.
 
 

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