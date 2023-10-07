الحكومة تفاجئ المواطنين بقرارات جديدة خلال ساعات

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سلع
السبت، 07-10-2023 02:23 م نسمه عبد الوهاب
تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية ضمن مبادرة الحكومة في توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطن البسيط.

أسعار السلع الغذائية
بلغ سعر السكر المعبأ نحو 31.70 جنيه للكيلو
بلغ سعر المكرونة المعبأ نحو 22.80 جنيه للكيلو
بلغ سعر الأرز المعبأ نحو 30.5 جنيه للكيلو
بلغ سعر الفول المعبأ نحو 39.5 جنيه للكيلو
بلغ سعر الدقيق المعبأ نحو 23 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 63 جنيهًا للتر
استيراد السلع الاستراتيجية
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قد اجتمع مع البنك المركزي المصري، لدراسة توفير العملة الصعبة اللازمة لتتمكن من استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المصرية في الوقت الحالي، وخلال الأشهر القادمة، ذلك ما ينتج عنه وفرة في المعروض ومن ثم انخفاضا في الأسعار.
ومن المقرر أن ينخفض  أسعار 9 سلع غذائية بعد قرارات الحكومة الأخيرة، حسب ما أكدته الغرف التجارية بتنفبذ تيسيرات جديدة لحل أزمة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، وذلك لدعم المواطن المصري.

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