الحكومة تعلن موعد تنفيذ الحضور الجزئي للموظفين

الجمعة، 18-12-2020
01:12 م
المصريون
تبدأ الوزارات والهيئات الحكومية من الأحد المقبل، اعتماد قرارات اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا
المختصة بعودة جداول التناوب في العمل بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا
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إدارات الموارد البشرية بالوزارات ستبدأ في وضع جداول الحضور والانصراف والتناوب في العمل للتنفيذ وفقا لطاقة العمل والمهام، وحتى لا تتأثر دورة العمل تحديدًا في الوزارات الجماهيرية ومكاتب العمل التي تقدم خدمات ومصالح الجمهور حسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"
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في حين ستواصل الحكومة
شن حملات التفتيش والمتابعة على الشركات، للتأكد من إتباع إجراءات «مواجهة كورونا
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