الحكومة تعلن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية

الجمعة، 20-11-2020
08:27 م
أحمد سالم
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية
، إن الوزارة أعلنت عن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية ١٠ مساء في الشتاء و١١ مساء في الصيف، مشيرا إلى أن هذه القرارات سيتم تطبيقها طوال الوقت وليست وقت انتشار فيروس كورونا المستجد فقط.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر" الفضائية"، أن المطاعم والكافيهات والبازارت سيتم غلقها في الساعة ١ صباحا في الصيف و١٢ بعد منتصف الليل في الشتاء وهذه القرارات منبثقة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخاصة لوضع الضوابط الخاصة والعامة للمحال التجارية بكافة أشكالها.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية
، أن أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية سيتم زيادة عدد عمل المحال التجارية ساعة من الموعد المقرر، موضحا أن هذه المواعيد تم التوافق عليها بعد الاجتماعات باللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي ومجموعة من ممثلي مجلس النواب وممثلي من كافة الوزارات واللجان المعنية بذلك في الدولة.