الخميس 07 مارس 2024
توقيت مصر 14:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد وصوله 50 جنيهًا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار في البنوك اليوم ليسجل هذا الرقم

"على رأي المعلم رضا.. عجبت لك يا زمن".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على التعويم

صدمة في السعودية.. وفاة شقيقتين سقطتا من لعبة هوائية

فيديو من حفل الزفاف.. حلاق تركي يتزوج بريطاني متحول جنسيًا

محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

بعد التعويم.. قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك رسميًا

صحيفة إيطالية تكشف كواليس زواج " كرستيانو وجورجينا " السري في المغرب

أول تعليق من نجيب ساويرس على تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك

الحكومة تعلن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان

أول ظهور لابن "ال باتشينو" من صديقته الكويتية

الحكومة تعلن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان

IMG-20240307-WA0012
مدبولي
الخميس، 07-03-2024 12:05 م

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات.

إقرأ ايضا

IMG-20240307-WA0018

"على رأي المعلم رضا.. عجبت لك يا زمن".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على التعويم

IMG-20240307-WA0022

فيديو من حفل الزفاف.. حلاق تركي يتزوج بريطاني متحول جنسيًا

IMG-20240307-WA0016

محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

أخبار متعلقة

download

الحكومة: سنقضي تمامًا على السوق السوداء في هذا الموعد

IMG-20240206-WA0015

قرارات حكومية عاجلة: وقف شراء السيارات وتأجيل المشروعات الجديدة