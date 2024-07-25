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الحكومة تعلن عن زيادة تدريجية لأسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025

الخميس، 25-07-2024 11:04 ص

أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أنه تم وقف تخفيف الأحمال في 21 يوليو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف وأن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير المواد البترولية اللازمة واستيرادها من الخارج من اجل إنتاج الكهرباء ".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي يتم عقده بشكل أسبوعي عقب كل اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": " رئيس الوزراء أكد ان حجم الاستهلاك من الكهرباء وصل لـ 38 جيجا ".
واكمل محمد الحمصاني :" زيادة تدريجية في أسعار المواد البترولية حتى نهاية عام 2025 حتى يتم استعادة التوازن في أسعار المواد البترولية ".
ولفت محمد الحمصاني :" سيتم تحريك أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية حتى نهاية عام 2025
زيادة تدريجية لأسعار المواد البترولية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه حدث انصهار لبعض الكابلات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن الحكومة تدير اعتمادات مالية كبيرة لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء.
وأضاف "مدبولي" أنه ستتم زيادة مًتدرجة لأسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال عام ونصف حتي نصل لتوازن في الأسعار مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع التحمل وحدها الأعباء المالية لشراء المواد البترولية لتفادي انقطاع الكهرباء.
وقال إننا نعمل على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لعدم انقطاع الكهرباء في السنوات المقبلة .

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