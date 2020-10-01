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الحكومة تعلن عن توفير 3255 فرصة عمل بأجور تصل لـ7 آلاف

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محمد سعفان
 
الخميس، 01-10-2020 03:57 م محمد فضل- متابعات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 3 آلاف و255 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 7000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020.
وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 27 مهندس إنتاج، 53 مهندس كهرباء، 65 مهندسا زراعيا، 3 مهندسين ميكانيكا، و8 مهندسين عمليات، و3 مهندسين أجهزة، و4 محاسبين، و10 أطباء بيطريين ،   و374 ضابط أمن مؤهل عالي ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة والعمل لفترة 9 ساعات ويصل الراتب لـ 3250 جنيها، و 102 عمال خدمات، و30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة،
و 1159 عامل إنتاج، و 255 عامل تجميع، و21 عامل مخازن ، و 70 مشرف أمن ، و40 فنى إنتاج، و50 مراقب جودة ، و 23 عامل مطعم، و20 سائق رخصة خاصة مهنية، و 70 فنى لحام كهرباء ، و 30 فنى دوكو سيارات، و 30 فنى فيبر .

كما تشمل الفرص مسئول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، ومندوب مبيعات، وعامل سنجر، وعامل اورليه، وعامل مكواة، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجي، وفنى تركيبات، وفني تحليج، ومدخل بيانات وطباخ  .

 

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