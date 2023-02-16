الحكومة تصدر قرارًا هامًا بشأن مزارع الدواجن





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس هبوطا طفيفا ، بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الدواجن، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء بـ81 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 89 جنيها أمس ووصل إلى ما يزيد على 90 جنيها في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77 جنيهًا في المزرعة، و81 جنيهًا وقد يصل إلى 87 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 105 -113 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 100- 110 جنيهات للكيلو.

الأوراك: بين 87- 100 جنيه للكيلو.

البانيه: بين 175- 195 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 115 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 60 -68 جنيها للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -45 جنيها للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.