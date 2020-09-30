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الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

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رئيس الوزراء
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:17 م محمد فضل

أصدرت الحكومة عدة قرارات هامة وغير مسبوقة تخص القطاعي السياحي، أهمها استمرار إعفاء السياح من رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021.
وقررت الحكومة تأجيل سداد المستحقات الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.
كما قررت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وتنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.
وقامت الحكومة أيضا بتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات.
 

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