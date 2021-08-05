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الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار تذاكر القطارات

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الخميس، 05-08-2021 07:02 م

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح أن ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر سفر قطارات السكك الحديدية، غير صحيح.
وكشفت القناة أن مجلس الوزراء نفى هذا الشائعة من خلال مركز رصد الشائعات.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابته كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.
وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام.
 

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