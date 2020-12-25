الحكومة تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة كورونا

الجمعة، 25-12-2020
11:21 ص
المصريون
قال الدكتور محمد معيط
وزير المالية إن علاج كورونا سيكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأننا طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، ليصبح إجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأكد معيط أن الدولة لم تتأخر في شراء أي لقاح ضد كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة شراء اللقاح المناسب حتى وإن وصل المبلغ إلى 100 مليار جنيه.
كان المتحدث باسم وزارة الصحية المصر
ية، خالد مجاهد، قد أعلن في بيان أمس الخميس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.