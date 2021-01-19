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الحكم في قضية اغتصاب هزت الخليج.. صورها عارية وعاشرها

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-01-2021 04:51 م الطيب حسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق بائع آسيوي (23 عاماً) تعقب ربة منزل، بعد توصيل ابنها إلى موقف السيارات، وعند وصولها إلى شقتها فوجئت به يهددها بسكين من الخلف، ويجبرها على دخول الشقة، وخلع ملابسها وتصويرها عارية قبل أن يغتصبها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى المواقف يوم 16 فبراير الماضي، ثم عادت إلى الشقة في حوالي الساعة 11.42 صباحاً، وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكيناً على رقبتها وطلب منها الدخول، وفور قيامها بذلك صرخت بشدة واستغاثت، وقاومت المتهم بركله ودفعه، لكنه أدخلها غرفة النوم وأجبرها على خلع ملابسها وصورها عارية بهاتفه، ثم اغتصبها.

وأضافت أن الآسيوي سرق 200 درهم من محفظتها، وأخبرها أنه يعرف هويتها، وترددها على سوبر ماركت قريب من المنزل، وهددها بنشر الفيديو الذي صوره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة، ثم غادر، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن رجلاً استوقف دورية شرطة في الشارع وأخبر أفرادها بتعرض زوجته للاغتصاب والسرقة من قبل شخص مجهول ببناية في منطقة نايف، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل وضبط المتهم خلال يومين فقط من تنفيذ الجريمة، واعترف طواعية بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.
 

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