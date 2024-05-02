الخميس 02 مايو 2024
توقيت مصر 17:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شقيق ضحية "فتاة المقطم" يفجر مفاجأة عما حدث بين الفتاة وأخيه قبل مقتله

الكشف عن ما قاله كلوب لصلاح وتسبب في المشاداة بينهما

دولة جديدة تعلن قطع علاقتها مع إسرائيل بسبب غزة

طالبة تقتل شاباً في الشارع بالمقطم.. تحرش بها وضرب والدها

حضر لإقامة علاقة جنسية معها فاكتشف أنها رجل.. نهاية صادمة

سعيد: ضبطت زوجتي في حضن ابن الجيران "العيل" تحت بير السلم

ماذا يفعل لك الجن إذا نمت دون ملابس؟.. عالم أزهري يرد

مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع

شرب منها النبي.. فيديو متداول لتفجر مياه بئر داخل المسجد النبوي الشريف

ميار الببلاوي تُصعد ضد داعية شهير اتهمها بالزنا.. والأخير مستعد اعتذر بشرط

الحكم في قضية اتهام منى عراقي بالتحرش بعامل في القناة

download (2)
منى عراقي
الخميس، 02-05-2024 02:43 ص

أصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تقدمه بدعوى يطالب فيها بفسخ عقد الإعلامية منى عراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

وفي التفاصيل، فقد أوضح دفاع الإعلامية إن المتهم ادعى أنها تحرشت بعامل في القناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة، وذلك بهدف تهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

وأشار إلى أن المتهم قدم إلى المحكمة "فلاشة"، وعندما اطلعت المحكمة عليها رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.

إقرأ ايضا

Capture

شقيق ضحية "فتاة المقطم" يفجر مفاجأة عما حدث بين الفتاة وأخيه قبل مقتله

Capture

طالبة تقتل شاباً في الشارع بالمقطم.. تحرش بها وضرب والدها

2022_8_2_11_37_0_603

حضر لإقامة علاقة جنسية معها فاكتشف أنها رجل.. نهاية صادمة