الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6سنوات بتهمة الاغتصاب

السبت، 25-02-2023
03:12 ص
نسمه عبد الوهاب
قضت محكمة جنايات باريس
على المطرب المغربي سعد لمجرد
بالسجن 6 سنوات، وذلك بتهمة اغتصاب الفتاة التي تدعى لورا بريول، حيث كانت هذه الواقعة في عام 2016.
بداية أزمة سعد لمجرد
بدأت أزمة سعد لمجرد
، عندما تم اتهامه باغتصاب فتاة تدعى لورا بريول، في شهر أكتوبر عام 2016، حيث كانت وقتها تبلغ من العمر 20 عامًا، إذ أكدت الفتاة في تصريحات صحفية لها،انهم التقوا داخل ملهى ليلي وبعد نهاية السهرة، رافقته إلى غرفته في الفندق الذي كان ينزل فيه، حيث عمد إلى ضربها والتعدي عليها جسديا واغتصابها
وجاء في أقوال وشهادات العاملين في الفندق، أن فتاة قميصها ممزق لجأت إليهم لإنقاذها من شاب أخبرتهم أنه اعتدى عليها جنسيا، وقالوا إنها كان يبدوا عليها الفزع والرعب الشديد، وفي أثناء محاولة تهدئتها وجدوا شابًا كان يبدو عليه أن مخمورًا يطاردها، وأكد أحد العاملين في الفندق أن ذلك الشاب هو سعد لمجرد
الفنان المغربي الشهير