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الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق

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الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق

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ارشيفية
الأربعاء، 17-05-2023 09:28 ص

 

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بولاق بلاغًا من الأهالي بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجني عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة.

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