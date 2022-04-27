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الحكم بإعدام سيدتين ارتكبا جريمة بشعة في المرج

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الأربعاء، 27-04-2022 02:04 م

حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالإعدام لربة منزل وزوجة زوجها الثانية المتهمتان بقتل أطفالها الثلاثة، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته داخل محبسه فى القضية المعروفة بمذبحة المرج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، حددت جلسة اليوم 27 أبريل، للنطق بالحكم على ربة منزل وزوجها وزوجته الثانية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيهم، لما نسب إليهم من تهم قتل 3 أطفال على يد والدتهم بتحريض من قبل ظوجها وزوجته الثانية وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.
وتعود تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.
جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
 

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