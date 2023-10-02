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الحصيلة النهائية لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

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حريق مديرية أمن الإسماعيلية
الإثنين، 02-10-2023 11:02 ص

ارتفع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم،  إلى 41 حالة اختناق جرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

50 سيارة إسعاف 
ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع الحريق، كما دفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وجاري عمليات التبريد.

فيما كشفت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات، وفق قناة "العربية".

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبنى.

وأفادت وسائل الإعلام، أن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق، ونيرانه.

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