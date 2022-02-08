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الحسناء زوجة رياض محرز تستعرض حملها بالبكيني في أحضانه

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الثلاثاء، 08-02-2022 11:28 ص

استعرضت زوجة النجم الدولي الجزائري رياض محرز، عارضة الأزياء البريطانية الحسناء تايلور وارد، حملها بين أحضانه على شواطئ المالديف.
ونشر كل من محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتايلور، نفس الصورة عبر حسابيهما في تطبيق "انستغرام".
وظهرت الحسناء البريطانية وهي ترتدي ملابس سباحة بيضاء اللون إلى جانب اللاعب الجزائري، الذي وضع يده على بطنها المنتفخة قليلا، بينما كانت تحمل بيدها اليمنى صور أشعة للجنين.
واختار اللاعب الدولي الجزائري  جزر المالديف، لتجاوز نكسة الخروج من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون، وقضاء عطلته الشتوية رفقة زوجته.
وفي يوليو الماضي، أعلن الثنائي عن خطوبتهما عبر تطبيق "انستغرام"، وبحسب وسائل إعلام بريطانية، عرض محرز على حبيبته خاتما بقيمة 400000 جنيه إسترليني.
كما اشترى لها العام الماضي منزلا في مدينة مانشستر البريطانية، بلغت قيمته 2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي تقريبا.
يذكر أن رياض محرز كان متزوجا من ريتا جوهال ذي الأصول الهندية. وتم الانفصال بينهما بشكل نهائي بعد زواج دام 6 سنوات.
اضغط هنا وشاهد الصور:
 

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