الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 22:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

«الحديدي» يكشف حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

كوريا الشمالية.. قانون بإعدام حائزي الأفلام الأمريكية

ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكمًا قضائيًا

موسيماني يُبلغ إدارة الأهلي عدم رغبته في استمرار هذا اللاعب

حبس سارة الطباخ 3 سنين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

ADS
 

«الحديدي» يكشف حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
Native
الإثنين، 07-06-2021 08:32 م محمد فضل
نفى حازم الحديدي وكيل اللاعبين، ما تردد عن إمكانية انتقال الحارس محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي المصري إلى الهلال أو النصر السعوديين.

وأكد الحديدي ـ وكيل محمد الشناوي ـ لقناة ”أون تايم سبورتس 1“: أن الحارس الدولي مستمر مع الأهلي، وقال: ”أعلم أن محمد الشناوي مكمل مع الأهلي، وهو يركز مع الأهلي، ولا نعرف مدى مصداقية العروض المنتشرة للشناوي، هناك عروض كثيرة وصلت للشناوي في الفترة الأخيرة، ورغبته الاستمرار في الأهلي“.

وقبل أيام، أثار الشناوي الجدل بعد نشر تغريدة تربطه بنادي النصر السعودي، وتضمنت التغريدة كلمة ”نادي النصر“، قبل أن يتم حذفها سريعا، وأكد اللاعب عبر حسابه في موقع ”إنستجرام“ أن حسابه تم اختراقه، كما ترددت أنباء عن رغبة الهلال السعودي في ضمه.

وعن الأنباء التي ترددت عن إمكانية اعتزال وليد سليمان قائد الأهلي بنهاية الموسم، قال الحديدي: ”وليد سليمان قيمة كبيرة جدا وهو تميمة حظ النادي الأهلي، وهو مستمر مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، ولن يعتزل كما تردد بنهاية الموسم الحالي، وأمضى للنادي الأهلي لمدة سنتين، والمدرب يعتمد على اللاعب في جميع المباريات“.

وتابع: ”هو بعمر 36 عاما، لكنه قادر على اللعب حتى 38 عاما“.
 

إقرأ ايضا

طقس حار غدًا.

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أرشيفية

كوريا الشمالية.. قانون بإعدام حائزي الأفلام الأمريكية

ضبط رجل أعمال هارب

ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكمًا قضائيًا

أخبار متعلقة

قفشة

الأهلي يتفاوض مع نجم باريس سان جيرمان ليحل محل قفشة

بكاء موسيماني

سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

فريق الأهلي

تعرف على التشكيل المتوقع لـ الأهلي في مباراة صنداونز

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

فرمان الخطيب يُبعد الأهلي عن التعاقد مع هذا اللاعب

سيرينو

رسالة غريبة من سيرينو قبل مباراة الأهلي و صنداونز

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع صفوان رحيمي