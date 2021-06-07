«الحديدي» يكشف حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

الإثنين، 07-06-2021
08:32 م
محمد فضل
نفى حازم الحديدي وكيل اللاعبين، ما تردد عن إمكانية انتقال الحارس محمد الشناوي
لاعب النادي الأهلي المصري إلى الهلال
أو النصر
السعوديين.
وأكد الحديدي ـ وكيل محمد الشناوي
ـ لقناة ”أون تايم سبورتس 1“: أن الحارس الدولي مستمر مع الأهلي، وقال: ”أعلم أن محمد الشناوي
مكمل مع الأهلي، وهو يركز مع الأهلي، ولا نعرف مدى مصداقية العروض المنتشرة للشناوي، هناك عروض كثيرة وصلت للشناوي في الفترة الأخيرة، ورغبته الاستمرار في الأهلي“.
وقبل أيام، أثار الشناوي الجدل بعد نشر تغريدة تربطه بنادي النصر
السعودي، وتضمنت التغريدة كلمة ”نادي النصر
“، قبل أن يتم حذفها سريعا، وأكد اللاعب عبر حسابه في موقع ”إنستجرام“ أن حسابه تم اختراقه، كما ترددت أنباء عن رغبة الهلال
السعودي في ضمه.
وعن الأنباء التي ترددت عن إمكانية اعتزال وليد سليمان قائد الأهلي بنهاية الموسم، قال الحديدي: ”وليد سليمان قيمة كبيرة جدا وهو تميمة حظ النادي الأهلي، وهو مستمر مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، ولن يعتزل كما تردد بنهاية الموسم الحالي، وأمضى للنادي الأهلي لمدة سنتين، والمدرب يعتمد على اللاعب في جميع المباريات“.
وتابع: ”هو بعمر 36 عاما، لكنه قادر على اللعب حتى 38 عاما“.