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"الحب لا يعرف أعمار".. حفل زفاف النائبة نشوى الديب

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الأحد، 01-09-2024 02:21 م

 

احتفلت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أمس الأول، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد الديب، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمقربين الذين حرصوا على تأدية واجب التهنئة.

ونشرت النائبة نشوى الديب، صورا من عقد القران عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت: الحب لا يعرف أعمار ولا يعرف ظروف.. فهو ليس له مكان ولا زمان حينما يأتي ليس أمامنا سوى الاستسلام ليحول حياتنا لبهجة وسعادة وسرور.

 

وكتبت عضو مجلس النواب: "أتى الحب الونس ليجمعني مع ابن عمي رجل الأعمال المهندس محمد ضيف الله الديب.. عقبال عندكم".

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