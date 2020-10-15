الحبيب على الجفري ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الخميس، 15-10-2020
04:32 م
أحمد سالم
نعى الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري
رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، الفنان محمود ياسين
والذي وافته المنيه أمس الأربعاء.
وكتب الجفري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا: اللهم ارحم عبدك الفقير إلى فضلك محمود ياسين
، واغفرله، واعفُ عنه، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، واخلفه في أهله وولده بخلف صالح.. ولأسرته الكريمة وأحبته خالص العزاء
وقال الحبيب علي الجفري
الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن للمؤمن في يوم الجمعة شأن عجيب، يُصلي ويُسلم على الحبيب، ويتلو الكهف بلسان رطيب، وله فيها دعوة لا تخيب مضيفا:أكثروا من الدعاء والصلاة على النبي ولا تنسوا قراءة سورة الكهف.