الحبس عامًا لـ«سيدة كفر الشيخ» صاحبة الـ 73 فيديو

السبت، 27-02-2021
04:46 م
قضت محكمة جنح كفر الشيخ، اليوم السبت، بمعاقبة ”سمر. م“،
والمعروفة إعلاميا بـ“سيدة كفر الشيخ
“، بالسجن لمدة عام؛ إثر اتهام زوجها لها بالزنا،
والعثور على 73 فيديو إباحيا لها.
وفي وقت سابق، قال المحامي رائد بهاء نوفل، إن زوجة موكله
المتهمة بالزنا حضرت إلى مقر نيابة مركز كفر الشيخ للسؤال عن المحضر الذي قدمته في
زوجها تتهمه بضربها، وعقب رؤيته لها أبلغ وكيل النائب العام لنيابة بندر كفر الشيخ،
الذي أمر أمن المحكمة بسرعة القبض عليها.
واستكمل أن سيدة كفر الشيخ
حاولت الهرب من أمام نيابة مركز
كفر الشيخ عقب علمها بأن أمن المحكمة سيلقي القبض عليها، ولكن تم إلقاء القبض عليها،
داخل إحدى دورات المياه بالمحكمة.
وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية قد أمر بالتحقيق
في اتهامات “م. ع. أ”، والبالغ من العمر 36 عاما، لزوجته بممارسة الزنا.