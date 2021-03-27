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الحاج ربيع 71 عامًا.. تزوج 30 فتاة ويكشف أغرب ما حدث

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الحاج ربيع
 
السبت، 27-03-2021 01:56 م المصريون

قال ربيع أبو سنة المعروف بـ"شهريار الصعيد"، إنه تزوج من 30 امرأة وأنجب 33 ابنا، ولديه من الأحفاد 42، وأن زوجته الأخيرة حامل في شهرها الثالث.
وقال "شهريار الصعيد"، في لقاء مع برنامج “حكاية كل باب” إنه “يقسم الأسبوع على زوجاته الأربع، حيث يذهب إلى واحدة منهن يوم ويرتاح يوم”، منوها بأن “جيرانه يحسدونه على تعامله مع زوجاته”.
وكشف أنه يعاقب زوجاته إذا حدث خلاف بينهما وهو في الخارج، مرددا: “السيئة بتعم”.
وبيّن أنه كلما تزوج واحدة جديدة يأمر زوجاته أن “يحضروا الحمام والفطير لزوم الصباحية والعروسة الجديدة”.
وكان "أبوسنة"، قال في تصريحات سابقة: “أنا لم أكن أفكر يوما أنني سوف أتزوج كل ذلك العدد، لكن كل زوجة كانت لها ظروفها الخاصة بها، ولها حكاية مختلفة عن الأخرى، وكذلك أيضا حتى في الطلاق كل واحدة طلقتها لها حكاية أيضا مختلفة”.
 

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