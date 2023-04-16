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الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي"

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حميدتي
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الأحد، 16-04-2023 01:44 م

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، هروب قائد الميليشيا المتمردة ( اللواء محمد حمدان دقلو) "حميدتي" من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته و جنوده المكلفين بتأمينه .

وقالت القوات المسلحة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :"جاري الحسم" .

بينما نشرت قوات الدعم السريع فيديو لقواتها داخل مطار مروي وقالت: "من مطار مروي تطمئن الشعب السوداني وتعلنُ السيطرة الكاملة".

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أصدرت في وقت سابق اليوم حصرا مبدئيا للأحداث التي وقعت أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى مقتل 56 مدنيا وعشرات العسكريين.
 

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