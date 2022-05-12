الجمعة 13 مايو 2022
توقيت مصر 04:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

ADS
 

الجيش: التحفظ على جثث التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم

Capture
ا
Native
Teads
الخميس، 12-05-2022 11:34 ص

أعلنت القوات المسلحة أنه تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم.
وقد أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى إكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا.
وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه في فجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.
ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين.
هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على إستمرار جهودها     فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.


يأتي ذلك إنطلاقاً من الثوابت الوطنية لـ القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم وثأراً لدماء الشهداء.
 

إقرأ ايضا

مشتريات-الشهر-من-السوبر-ماركت-1

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

578a1802f830c263fb7a38fee29159ed

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

_124674000_007270e2-5430-4d78-9f9f-9d6f746e7c2b

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

أخبار متعلقة

محمود-شعبان

محاكمة محمود شعبان.. تعرف على التهم الموجهة إليه