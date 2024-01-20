الأحد 21 يناير 2024
توقيت مصر 07:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

أحمد حسن: الأهلي يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

أول قرار من الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة من الوحدة الإماراتي

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

BB1gWRlG
إسرائيل
السبت، 20-01-2024 03:13 م نسمه عبد الوهاب
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريبا.

وأضاف هاليفي الذي كان يتفقد الجنود في غزة: "إننا نتفهم التوترات الموجودة بالنسبة لجنود الاحتياط العالقين بين ساحة المعركة والمنزل، نحن نعمل وفق الخطة ونسحب بعض القوات، ونعلم جيدا أننا سنستدعيها مرة أخرى".

و قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس.

إقرأ ايضا

20220517010346346

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

yraesss0008

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

BB1gWyt0

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

أخبار متعلقة

IMG-20240109-WA0013

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح

IMG-20240109-WA0016

حفيدة أم كلثوم تتهم محسن جابر ببيع أغاني "كوكب الشرق" لإسرائيل

GDO4Ds7W0AAGXSk

فيديو مؤلم.. وائل الدحدوح يودع نجله حمزة بعد استشهاده في قصف للاحتلال

Capture

"القسام" تنشر فيديو لتدمير ناقلة جند إسرائيلية اليوم الأحد

images

مصر تجمد وساطتها بين حماس والاحتلال بعد عمليات الاغتيال

IMG-20240101-WA0020

صدمة.. ملكة جمال دولة عربية تنضم لجيش الاحتلال لدعم الجنود في الحرب على غزة